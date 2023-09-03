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صحيفة: سلطات زيورخ توزع الماريخوانا مجانا على المتعاطين

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صحيفة: سلطات زيورخ توزع الماريخوانا مجانا على المتعاطين
AP
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أفادت صحيفة Deutsche Welle بأن السلطات السويسرية قررت توزيع الماريخوانا المزروعة في جبال الألب مجانا على الراغبين في تعاطيها للوقوف على جودتها.

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وقالت الصحيفة إن هذه التجربة تجريها سلطات مدينة زيورخ وسيشارك فيها 2100 متطوع، وأن هدف التجربة فهم ما الذي سيحدث إذا تم إعطاء الأشخاص جرعات مخففة من المخدرات مجانا.

وتخطط السلطات السويسرية للإشراف لاحقا على نوعية الماريخوانا في البلاد وتقليل المخاطر على المتعاطين.

المصدر: Deutsche Welle

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