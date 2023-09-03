"فيضانات في الصحراء".. مهرجان أمريكي شهير يتحول إلى جحيم (فيديو+ صور)

طلب منظمو مهرجان Burning Man في صحراء نيفادا الأمريكية من عشرات آلاف الزوار ترشيد استهلاك الطعام والماء والوقود، بعد أن ضربت عاصفة ممطرة المنطقة.

وغرق المشاركون بالمهرجان في الطين، ومنع القائمون على الحدث المركبات من دخول أو مغادرة المنطقة، بعد أن غمرتها الأمطار الغزيرة مساء يوم الجمعة.

وقطع بعض رواد المهرجان أميالا للوصول إلى الطرق الرئيسية، بينما أعرب آخرون عن أملهم في ألا تؤدي العاصفة المتوقعة إلى تفاقم الظروف السيئة في المنطقة.

وقالت هانا بورهورن، التي تحضر المهرجان لأول مرة لشبكة CNN، أمس السبت، إن رمال الصحراء تحولت إلى طين سميك، والبرك المائية منتشرة في كل مكان. حيث اضطر الموجودون في المكان للف أكياس القمامة حول أحذيتهم لتجنب أن تعلق أرجلهم في الوحل، بينما كان آخرون يتجول حفاة القدمين.

وقال المنظمون على منصة "X"، إن البوابة والمطار المؤدي إلى مدينة بلاك روك، وهي منطقة نائية في شمال غرب نيفادا يقام فيها المهرجان سنويا، لا يزالان مغلقان ولا يُسمح بالقيادة داخل المدينة أو خارجها باستثناء سيارات الطوارئ.

ويحضر هذا الحدث الذي يستمر أسبوعا، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

من جهتها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تعود الأمطار والعواصف الرعدية مساء السبت وتستمر طوال يوم الأحد، مع درجات حرارة تتراوح بين أعلى مستوياتها في السبعينيات إلى أدنى مستوياتها خلال الليل عند 49 درجة.

وتشير تقارير الأرصاد الجوية إلى هطول ما يصل إلى 0.8 بوصة من الأمطار في المنطقة من صباح الجمعة حتى صباح السبت، وهو ما يعادل كمية الأمطار التي تهطل من شهرين إلى 3 أشهر في هذا المكان خلال نفس الفترة من كل سنة. مما قد يؤدي إلى فيضانات في صحراء نيفادا الجافة.

ونصح مكتب إدارة الأراضي، الذي يتمتع بالسلطة القضائية على الأرض التي يقام عليها المهرجان، الأشخاص المتجهين إلى Burning Man "بالاستدارة والعودة إلى منازلهم"، حيث لا تزال الطرق مغلقة في المنطقة.

وجاء في بيان المكتب: "لقد تسببت الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بوضع يتطلب التوقف الكامل لحركة المركبات. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن غير المتوقع أن تتحسن الظروف بما يكفي للسماح للمركبات بدخول المدينة".

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان. وتتضمن خدمات التخطيط والطوارئ والسلامة والبنية التحتية الصحية.

وتشتهر بالحدث الختامي الذي يتم فيه إشعال رمز خشبي كبير لرجل. ويجذب هذا الحدث عشرات الآلاف كل عام، وفي الماضي، حضره العديد من المشاهير من شون ديدي كومز إلى كاتي بيري.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويخصص المشاركون في Burning Man وقتهم لفن وبناء المجتمع. ومن بين الأنشطة التي تقام في المهرجان تعلم كيفية تدوير النار، أو الرقص على العمود، أو صنع مجوهرات أو صنع تماثيل.

المصدر: CNN