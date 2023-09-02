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استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد

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استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد
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أظهر استطلاع للرأي تدني عدد الألمان الداعمين للائتلاف الحكومي الحاكم إلى أدنى مستوى له منذ انتخابات 2021، بحسب النتائج التي أظهرها معهد " Insa" لصالح صحيفة "بيلد" المحلية.

وقد سئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا سيصوتون لهذا الحزب أو لحزب آخر في الانتخابات المقبلة. وبينت النتائج أن المستوى العام لتأييد الائتلاف الحاكم لم يتجاوز 39 بالمئة.

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كما سيصوت 18 بالمئة لصالح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و13 بالمئة لصالح حزب الخضر، و7 بالمئة لصالح "الحزب الديمقراطي الحر".

تجدر الإشارة إلى أن تأييد الائتلاف وصل إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات الأخيرة، ويتحمل "حزب الخضر" مسؤولية تراجع هذا المؤشر، وذلك بعد خسارته نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

إلى ذلك، تظل القوة السياسية الأكثر شعبية هي كتلة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي " بنسبة 27 بالمئة من الناخبين، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 21 بالمئة، وحصل "حزب اليسار" على 5 بالمئة أي من دون تغيير.

المصدر: نوفوستي

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