المتظاهرون في شوارع إسرائيل مجددا للأسبوع الـ35 ضد التعديلات القضائية

تجددت المظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل للأسبوع الـ35 احتجاجا على التعديلات القضائية، وتظاهر مساء السبت، عشرات الآلاف في مئات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل.

وجرت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب حيث تظاهر حوالي 101 ألف شخص في مواقع مختلفة في ميدان "الديمقراطية"، وشارع "كابلان" في تل أبيب.

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وفي وقت سابق من يوم السبت، أصيب أكثر من 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة، في احتجاجات عنيفة نظمها طالبو اللجوء من إريتريا ضد حدث يهدف لدعم النظام في البلاد، مما أدى إلى اشتباكات حادة مع الشرطة.

وفضلا عن ذلك، تم اعتقال 39 شخصا. وأطلق ضباط الشرطة النار مباشرة على مثيري الشغب، وتم تحطيم نوافذ السيارات والمصالح التجارية.

وعلق قادة معارضي التعديلات القضائيّة على الحادثة قائلين: "إن المظاهرة في كابلان ستجري بشكل متتابع وبطريقة آمنة وبالتنسيق الكامل مع شرطة إسرائيل. الحادث الذي وقع في جنوب المدينة هو تحت السيطرة الكاملة، ونحن على اتصال مستمر مع الشرطة الإسرائيلية".

واعتبر هؤلاء أن "ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم خطير من قبل الحكومة التي تدمر الوطن، والتصريحات الصادرة عن التحالف ضد الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وأجهزة الأمن في الأسابيع الأخيرة تظهر مدى ضخامة الخطر على دولة إسرائيل".

المصدر: i24news