تل أبيب تبحث إجراءات مكافحة اضطرابات اللاجئين الإريتريين وإمكانية ترحيلهم

ستبحث الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد، الوضع المترتب عن أعمال الشغب التي قامت بها مجموعة من اللاجئين الإريتريين يوم السبت جنوب تل أبيب، وإمكانية ترحيلهم نتيجة لذلك.

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وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه عقب هذه الاضطرابات ستضع الحكومة خلال اجتماعها غدا الإجراءات المناسبة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، والتي تشمل الترحيل.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "نظرا للاضطرابات الخطيرة التي وقعت في تل أبيب، قرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة خاصة من الوزراء لوضع إجراءات لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين شاركوا في الاضطرابات، تشمل الترحيل، وستجتمع المجموعة غدا في مكتب رئيس الوزراء".

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وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في وقت سابق من اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لإصابة 27 شرطيا، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت لاحق من اليوم، أن طواقمها في تل أبيب تمكنت من السيطرة على "أعمال شغب" أثارتها مجموعة من اللاجئين الإريتريين، واعتقلت 39 منهم.

المصدر: نوفوستي