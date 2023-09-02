الشرطة الإسرائيلية تعتقل على 39 لاجئا إريتريا بعد مواجهات دامية في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طواقمها في تل أبيب تمكنت من السيطرة على "أعمال شغب" أثارتها مجموعة من اللاجئين الإريتريين، واعتقلت 39 منهم.

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وجاء في بيان الشرطة: "تمكنت طواقمنا من السيطرة على أعمال الشغب التي أثارها لاجئون إريتريون في الجزء الجنوبي من مدينة تل أبيب، حيث شاركت طواقم الشرطة خلال الساعات الماضية في تفريق المتظاهرين في عدة مناطق بتل أبيب".

وأضاف البيان: "ونتيجة لجهود الشرطة تم القبض على 39 منتهكا للنظام العام، عثر بحوزتهم على هراوات وغاز مسيل للدموع وبنادق صعق، وتواصل الشرطة اعتقال المشتبه بهم في أعمال الشغب والحفاظ على النظام في جنوب المدينة".

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في وقت سابق من اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لإصابة 27 شرطيا، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السِّفَارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين هم من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.

المصدر: نوفوستي