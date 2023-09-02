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البنتاغون ينشر فيديوهات سرية للغاية حول الأجسام الطائرة المجهولة (فيديو)

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البنتاغون ينشر فيديوهات سرية للغاية حول الأجسام الطائرة المجهولة (فيديو)
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية النقاب عن موقع على الإنترنت لتبادل المعلومات التي رفعت عنها السرية حول الظواهر الجوية غير المحددة، ونشرت فيديوهات سرية للغاية.

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ومن المتوقع أن يسلط الموقع، الذي يوصف بأنه "مركز شامل" للسجلات المتاحة للجمهور حول الأجسام الطائرة المجهولة، الضوء على عمل مكتب أنشأه الكونغرس العام الماضي لتنسيق الجهود عبر الوكالات الفيدرالية لكشف وتحديد ما يفعله البنتاغون.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إن نشر الموقع هو الخطوة التالية في هذه العملية، من حيث ضمان حصول الجمهور على معلومات ونظرة ثاقبة حول الظواهر الشاذة غير المحددة أو UAPs"، مضيفا: "إن ما ترونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن".

وفي الوقت الحالي، يتضمن الموقع عددا قليلا من مقاطع الفيديو، بعضها مصنف على أنه "لم يتم حلها" أو "غير مصنف"، مع أوصاف قصيرة تقدم تفسيرات للتقييمات التي أجراها مكتب حل الحالات الشاذة في جميع المجالات، والذي أنشأه قانون تفويض الدفاع الوطني في العام الماضي.

المصدر: NBC

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