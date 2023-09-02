شرطة أوهايو تنشر فيديو لمقتل امرأة حامل برصاص أحد عناصرها (فيديو)

أظهرت كاميرا الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية لحظة إطلاق شرطي النار على امرأة حامل وقتلها.

ونشر قسم شرطة بلدة بليندون لقطات على "فيسبوك" تظهر مقتل امرأة تدعى تاكيا يونج وعمرها 21 عاما برصاص أحد عناصر الشرطة.

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وقال شون والتون محامي عائلة يونج: بعد مشاهدة الفيديو يبدو أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على موكلتي، كما يظهر الفيديو مدى إساءة استخدام القوة والسلطة من قبل الشرطة.

وأصدر قائد شرطة بليندون بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته كذلك جنين القتيلة، مطالبا مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو بالتحري في الحادث.

Officials in Blendon Township, Ohio are bracing for potential #BLM rioting after a 21-year-old pregnant woman was shot dead by police on Aug 24. The body camera footage has just been released.



Officers responded to an alcohol theft call at Kroger when Ta'Kiya Young accelerated… pic.twitter.com/r9jErYMdTs — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) September 1, 2023

Posted because this incident is being made a national issue of by the @AP, because the woman who tried to drive into the police officer after being told numerous times to get out was a pregnant black woman.

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Blendon Township, Ohio, Aug. 24:



'Ohio authorities on… pic.twitter.com/GsRtPpVGHJ — Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 1, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية