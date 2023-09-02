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شرطة أوهايو تنشر فيديو لمقتل امرأة حامل برصاص أحد عناصرها (فيديو)

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شرطة أوهايو تنشر فيديو لمقتل امرأة حامل برصاص أحد عناصرها (فيديو)
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أظهرت كاميرا الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية لحظة إطلاق شرطي النار على امرأة حامل وقتلها.

ونشر قسم شرطة بلدة بليندون لقطات على "فيسبوك" تظهر مقتل امرأة تدعى تاكيا يونج وعمرها 21 عاما برصاص أحد عناصر الشرطة.

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وقال شون والتون محامي عائلة يونج: بعد مشاهدة الفيديو يبدو أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على موكلتي، كما يظهر الفيديو مدى إساءة استخدام القوة والسلطة من قبل الشرطة.

وأصدر قائد شرطة بليندون بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته كذلك جنين القتيلة، مطالبا مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو بالتحري في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

 

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