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بعد أضرار محدودة ألحقها بهونغ كونغ.. إعصار "ساولا" يعصف بجنوب الصين (فيديو)

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ضرب إعصار "ساولا" اليوم السبت مناطق في جنوب الصين، بعد أن اقتصرت أضراره على اقتلاع الأشجار، وتحطيم النوافذ في هونغ كونغ.

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واضطر عشرات ملايين سكان المناطق الساحلية المكتظة جنوب البلاد، للاحتماء في أماكن مغلقة اعتبارا من أمس الجمعة تحسبا لوصول الإعصار.

ويأتي ذلك إثر رفع سلطات هونغ كونغ مستوى الإنذار إلى أعلى درجاته، وهو ما لم يحصل سوى 16 مرة منذ الحرب العالمية الثانية. حيث ناشدت السكان "الابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء".

ولاحقا، خفضت السلطات مستوى الانذار، بعدما عبر الإعصار قرب المدينة مواصلا طريقه نحو البر الصيني الرئيسي، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا في هونغ كونغ. لكنها نصحت السكان بالتحسب من رياح عاتية.

وقال مرصد هونغ كونغ إن "الرياح العاتية لا تزال تؤثر على بعض الأماكن.. لا يجب التراخي في الإجراءات الوقائية"، بعدما بلغت سرعة الرياح في ذروتها 210 كلم في الساعة.

وكانت هونغ كونغ قد أصدرت تحذيرا من هذا المستوى الأعلى (T10) في عام 2018، حين ضربها الإعصار مانغخوت، الذي أدى إلى تدمير أشجار والتسبب بفيضانات وإصابة أكثر من 300 شخص.

وألحق الإعصار حينها أضرارا بأكثر من 3 ملايين شخص في المحافظات الجنوبية في بر الصين الرئيسي، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

إلا أن أضرار ساولا في هونغ كونغ بدت أقل بشكل ملحوظ من تلك التي تسبب بها مانغخوت.

المصدر: أ ف ب

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