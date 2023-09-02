 
مباشر

المرشح الجمهوري راماسوامي يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية في حال انتخابه

أخبار العالم

المرشح الجمهوري راماسوامي يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية في حال انتخابه
المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyzd

تعهد فيفيك راماسوامي مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة في حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف راماسوامي خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في نيوهامبشاير: "هناك العديد من الطروح في برنامجي للسياسة الخارجية. أولا وقبل كل شيء، تحقيق استقلال اقتصادي واضح عن الصين وتايوان. وبعد ذلك، التأكد من أننا لن نسمح بحرب عالمية ثالثة، وأخيرا، تعزيز المصالح الأمريكية مع الحلفاء الذين يشاركوننا رؤيتنا للمستقبل".

إقرأ المزيد
مرشح رئاسي أمريكي يتوقع زوال الولايات المتحدة عن الوجود بتحالف نووي روسي صيني
مرشح رئاسي أمريكي يتوقع زوال الولايات المتحدة عن الوجود بتحالف نووي روسي صيني

ولفت إلى أنه الوحيد بين مرشحي السباق الانتخابي الحالي الذي حدد بوضوح كيفية منع سيناريو الحرب".

وأعرب عن ثقته بأن الوضع حول تايوان يرتبط ارتباطا مباشرا بالنزاع في أوكرانيا، وأنه من غير المجدي للولايات المتحدة مواجهة الصين في ظل التعاون الوثيق بين بكين وموسكو.

وسبق أن حذر راماسوامي واشنطن من المواجهة المباشرة مع موسكو وبكين، حيث التحالف بين روسيا والصين يشكل أكبر تهديد عسكري للولايات المتحدة.

كما سبق وتعهد بقبول احتفاظ  روسيا بالمناطق التي انضمت إليها في أوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة ضد موسكو في حال انتخابه.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا