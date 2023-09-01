البرازيل.. مقتل شخصين وإصابات في انفجار مصنع للمعادن

قال مسؤولو ولاية برازيلية إن انفجارا وقع يوم الجمعة في مصنع للمعادن بجنوب البلاد أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين بجروح خطيرة.

وقال حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الانفجار في مدينة كابروفا بولاية ساو باولو، على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غرب مدينة ساو باولو.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون البرازيلية المصنع مدمرا بالكامل جراء الانفجار.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار نجم عن ارتفاع درجة حرارة المعدات، وتم تنبيه المستشفيات في المنطقة إلى تدفق أعداد كبيرة من المصابين.

المصدر: أ ب