إيران.. جرحى بينهم قائد في الأمن العام إثر سقوط مروحية غربي البلاد

أفاد مراسلنا في إيران، اليوم الجمعة، بإصابة قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وآخرين غربي البلاد، إثر سقوط مروحيته.

وأوضح مراسل RT أن قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه كان مع آخرين على متن المروحية التي سقطت، حيث تم نقل الجرحى إلى مركز المحافظة لتلقي العلاج.

وأكدت شبكة "إيران بالعربي" الإخبارية سقوط طائرة مروحية على متنها قائد الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وثلاثة من مساعديه في مرتفعات مدينة دالاهو.

وبينت أن الحالة الصحية للواء حاجيان مستقرة لكنه وباقي مساعديه والطيار أصيبوا بجروح.

المصدر: RT + "إيران بالعربي"