الولايات المتحدة تسجل أعدادا قياسية للعائلات المهاجرة بطريقة غير شرعية

عبرت أعداد قياسية من العائلات المهاجرة الحدود إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك في أغسطس، بعد فتح أكثر من 100 بوابة على طول حدود ولاية أريزونا.

اعتقل مسؤولو حرس الحدود الأمريكيين ما لا يقل عن 91 ألف مهاجر عبروا الحدود كجزء من مجموعة عائلية، وفقا للبيانات الأولية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق والذي بلغ 84486 عائلة مهاجرة تم القبض عليها في مايو 2019، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشكلت الأسر المهاجرة أكبر مجموعة ديموغرافية عبرت الحدود في أغسطس، متجاوزة البالغين غير المتزوجين لأول مرة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2020.

وبإحصاء أغسطس، يصل عدد "وحدات أفراد الأسرة" المستسلمين على الحدود خلال السنة المالية إلى أكثر من نصف مليون شخص، وهو رقم قياسي آخر.

وشهد المسؤولون أيضا زيادة ملحوظة في عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يعبرون إلى البلاد.

وأظهرت أحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود أنه تم التعامل مع أكثر من 54000 مهاجر في أغسطس على الحدود الأمريكية، حيث تسمح إدارة بايدن لما يصل إلى 1450 مهاجرا يوميا بتحديد موعد لدخول البلاد بشكل قانوني باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين الذين واجههم عملاء الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية في أغسطس إلى حوالي 230 ألف، وهو أعلى إجمالي في شهر واحد لعام 2023.

وبشكل عام، ارتفعت الاعتقالات على الحدود بأكثر من 30% في الفترة من يوليو إلى أغسطس، بعد انخفاضها بشكل حاد في مايو ويونيو، عندما فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على الهجرة.

المصدر: "نيويورك بوست"