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مقتل طيار إسرائيلي بتحطم مروحية في نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)

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مقتل طيار إسرائيلي بتحطم مروحية في نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)
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قتل طيار إسرائيلي أمس الخميس إثر حادث تحطم طائرة هليكوبتر في جنوب برونزويك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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وبحسب تقرير شبكة "CBS"، وصل المسؤولون إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمات حوالي الساعة 3:30 مساء. من شهود عيان رأوا المروحية تفقد السيطرة ثم تسقط في قناة ديلاوير وراريتان، بجوار بحيرة كارنيجي.

وأفاد شهود عيان بأن ذيل المروحية كان بارزا خارج الماء، لكن الكابينة كانت مغمورة، لكن تمكن رجال الإنقاذ من هزها للخلف ورفعها قليلا للوصول إلى الطيار.

وقال الملازم في شرطة جنوب برونزويك، جين ريكل: "لقد تمكنوا من فك حزام الأمان الخاص به وانتشاله إلى الشاطئ، ولسوء الحظ، كانت إصاباته شديدة لدرجة أنه لم ينج من الحادث، فيما لم يكن هناك أي ضحايا آخرين".

المصدر: RT+ CBS

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