إسرائيل.. اعتقال 7 مشاركين في سباق للهجن ومصادرة 8 جمال (صور + فيديوهات)

داهمت الشرطة الإسرائيلية تجمعات مشاركين في سباق للهجن والسيارات قرب قاعدة "تسليم" جنوب إسرائيل، واعتقلت 7 متسابقين وصادرت 8 جمال.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم اعتقال سبعة رجال خلال عملية للشرطة اليوم الجمعة للاشتباه في مشاركتهم في سباقات غير قانونية للهجن في منطقة إطلاق نار تابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية تفتيش 117 جملا في القرى البدوية، وتمت مصادرة ثمانية منها للاشتباه في أن أصحابها استخدموها بشكل غير قانوني.

ويشتبه في قيام المعتقلين بتنظيم لعبة قمار بشكل غير قانوني وانتهاك قوانين حماية الحيوان.

كما صادرت الشرطة جرارين وأصدرت 14 مخالفة مرورية للسائقين المشاركين في السباق. بالإضافة إلى ذلك، هدمت الشرطة ثلاث دفيئات تحتوي على 940 شتلة حشيش تم اكتشافها أثناء الاعتقالات.

وكان المشاركون أقاموا سباق الهجن والآليات قبل يومين، وكانت الآليات تسير بشكل عشوائي في منطقة إطلاق نار عسكرية بالقرب من قاعدة "تسليم" في جنوب النقب.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"