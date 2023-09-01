دبلوماسي تركي: لا نلمس تنفيذ السويد شروط انضمامها إلى "الناتو"

صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن بلاده لا تلمس تنفيذ السويد التزاماتها للانضمام إلى "الناتو"، وأن "الكرة الآن باتت في ملعبهم".

وأضاف الدبلوماسي التركي: "الكرة في ملعب السويد، ووتيرة الانضمام تعتمد على تنفيذ التزامات ستوكهولم، وبينما لا نرى تنفيذ التزامات تسليم الأشخاص الذين طلبتهم أنقرة، فإن حزب العمال الكردستاني لا زال يقوم بمظاهرات في شوارع ستوكهولم".

وقال: الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان التركي، لكن حتى الآن "لم تتبلور لدينا صورة إيجابية" عن مدى تنفيذ السويد لالتزاماتها.

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وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قد قال إنه لا يرى أي مؤشر على أن تركيا سترفض التصديق على طلب السويد الانضمام إلى "الناتو".

المصدر: RT