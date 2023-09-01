اليابان تفرض عقوبات على جهات وأفراد دعموا برنامج كوريا الشمالية الصاروخي

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات على ثلاث جهات وأربعة أفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن العقوبات، بالتزامن مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تأتي ردا على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس في 24 أغسطس وإطلاق صاروخين يوم الأربعاء، حيث تحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي عمليات إطلاق كورية شمالية باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية.

تنص العقوبات الإضافية، التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تجميد أصول مجموعات القراصنة الثلاث في كوريا الشمالية والمرتبطة بالهجمات الإلكترونية "أندريال وبلونوروف" و"كوريا إكسبو جوينت فينتشر" بالإضافة إلى أربعة أفراد، ثلاثة منهم مقرهم في الصين، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية تدعو كوريا الشمالية بقوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على اقتراح طوكيو لتسوية قضايا اختطاف المواطنين اليابانيين خلال السبعينيات والثمانينيات من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف أن أقارب المختطفين أصبحوا كبارا في السن وأن اليابان تسعى إلى إجراء محادثات بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن.

المصدر: AP