واشنطن ترحب بإدانة القضاء العراقي قاتلي مواطن أمريكي في بغداد

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإدانة القضاء العراقي قتلة المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد.

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وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي ماثيو ميلر، اليوم الجمعة: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول".

وأضاف البيان: "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترول العدالة والمساءلة". وتابع: "نتقدم مرة أخرى بخالص تعازينا إلى عائلة السيد ترول، ونأمل أن يحقق لهم هذا الحكم قدرًا من العدالة".

وأمس الخميس، أفاد مراسل RT في العراق، بصدور حكم بالسجن المؤبد بحق ضابط في الحرس الثوري الإيراني وعراقيين قتلوا أمريكيا في بغداد.

وذكر مراسلنا، أن محكمة جنايات الكرخ في بغداد عقدت جلسة محاكمة لضابط في الحرس الثوري الإيراني المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال المواطن الأمريكي (ستيفن ادوارد ترول) الذي قتل في السابع من نوفمبر 2022 في بغداد.

وأضاف، أن الحكم المؤبد شمل أربعة عراقيين أيضا.

المصدر: RT