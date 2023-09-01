البيت الأبيض يحذر من خطر حصول "شلل" في الميزانية

طلب البيت الأبيض يوم الخميس من الكونغرس الأمريكي، التصويت سريعا على تمديد تمويل الحكومة، تجنبا لحصول "إغلاق" بالولايات المتحدة بغضون شهر، وهو شلل قد يصيب الإدارة الفدرالية بكاملها.

وفي بيان لها، قالت مديرية الميزانية في البيت الأبيض: "من الواضح أن تمديدا قصير المدى سيكون ضروريا الشهر المقبل".

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بـ"تجنب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفدرالية" بعد بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قائلة: "نحن بحاجة إلى تمويل برامج مهمة للأمريكيين وتلبية احتياجات عاجلة".

وأشارت إلى أنه "من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج المساعدات الغذائية في خطر"، مشددة على أنه "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تأدية عمله".

جدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي منقسم حاليا، حيث يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أن مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية.

وهذه ثاني مرة في غضون بضعة أشهر تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة خطر مأزق ذي طابع سياسي ومالي مزدوج، إذ أنه سبق أن تجنبت في يونيو تخلفا عن السداد، بعد مفاوضات طويلة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمحافظين، وكان التخلف عن السداد في ذلك الوقت سيشكل أمرا غير مسبوق.

في حين تركز المناقشات هذه المرة على تمديد للميزانية بمبلغ نحو عشرين مليار دولار طلبها البيت الأبيض في 10 أغسطس، فيما يريد بايدن خصوصا أن يصوت الكونغرس لصالح مساعدة إضافية لأوكرانيا قيمتها 13 مليار دولار.

المصدر: "فرانس برس"