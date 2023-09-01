"أكبر قضية اعتداء جنسي في الجيش الأمريكي".. اتهام طبيب عسكري في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية

كشفت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا عن اتهام الجيش طبيبا عسكريا بالاعتداء الجنسي في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية مفترضة.

وأوضحت اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا أنه تم هذا الأسبوع توجيه تهم إلى الميجر مايكل ستوكين، وهو طبيب تخدير انضم إلى الجيش في مايو 2013 وعمل في ولاية واشنطن (شمال غرب)، لافتة إلى أن التهم تشمل "الاتصال الجنسي بدون رضا" وأنه وجه نظرات اعتبرت غير لائقة.

وأفادت بأنه سيتم فحص هذه التهم في جلسة استماع يجريها "ضابط مستقل" مسؤول عن تحديد ما إذا كانت "كافية من الناحية القانونية".

هذا وبينت صحيفة "واشنطن بوست" التي كشفت أن ستوكين كان يخضع للتحقيق، أن القضية تشمل ما لا يقل عن 23 ضحية مفترضة، ما يجعلها أكبر قضية اعتداء جنسي في صفوف الجيش منذ سنوات عدة.

من جهته، صرح روبرت كابوفيلا محامي ستوكين قبل الإعلان عن توجيه التهم قائلا: "أنا ببساطة أطلب من الجميع الامتناع عن إصدار أي أحكام حتى يتمكن (مايكل ستوكين) من ممارسة حقه في الاستماع إليه، وقد تلقى الدفاع جميع الأدلة والإجراءات تأخذ مجراها"، وفق ما نقلت عنه "واشنطن بوست".

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 8942 حالة اعتداء جنسي في الجيش الأميركي في السنة المالية 2022.

المصدر: "فرانس برس"