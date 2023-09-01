محكمة تسمح ببث جلسات محاكمة ترامب في جورجيا على الهواء مباشرة

سمحت المحكمة في مقاطعة فولتون (جورجيا) ببث جلسة الاستماع في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، المتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكرت قناة CNBC أنه سيسمح أيضا للصحفيين بإحضار أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة إلى قاعة المحكمة، شريطة ألا يحتفظوا بسجل للمحاكمة.

وفي وقت سابق، دعا ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونغرس إلى فتح محاكمة ترامب من أجل ضمان ثقة الجمهور العام في نتائجها.

تقليديا، يحظر استخدام الكاميرات، وكذلك أي أجهزة أخرى تسمح بتسجيل العملية في قاعة المحكمة في الولايات المتحدة، حتى التصوير ممنوع، حيث يسمح فقط برسم لقطات لسير المحاكمات في الولايات المتحدة بالطريقة اليدوية.

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وفي أغسطس، وجهت هيئة محلفين كبرى في جورجيا اتهامات ضد ترامب في 11 تهمة، بما في ذلك التزوير ومحاولة إقناع مسؤول بانتهاك قسمه، فضلا عن انتهاك قانون المنظمات الإجرامية.

كما وجهت 41 تهمة إلى 19 شخصا في هذه القضية.

المصدر: تاس