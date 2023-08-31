إسرائيل.. مجلس الأمن القومي يحذر الإسرائيليين في مصر ودول عربية من "هجمات" و"عمليات خطف"

حذرت "شعبة مكافحة الإرهاب" التابعة لمجلس الأمن القومي في إسرائيل الخميس، الإسرائيليين المسافرين إلى مصر ودول عربية من تهديدات تواجههم بينها تعرضهم للخطف.

وأكدت شعبة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، حسبما نشرت صحيفة معاريف، أن الإسرائيليين عرضة للخطر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا وجورجيا وأذربيجان وتركيا وكردستان العراق.

وقال التقرير إن سيناء المصرية تحمل تهديدا، حيث طلبت الشعبة من الإسرائيليين المقيمين في سيناء البقاء فقط في المواقع السياحية المعروفة (الشريط الساحلي الآمن وشرم الشيخ) وتجنب القيام برحلات إلى عمق سيناء أو البقاء في مواقع معزولة وغير مألوفة" وفق "شعبة مكافحة الإرهاب" الاسرائيلية.

ودعت الإسرائيليين إلى تجنب السفر إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

واتهم التقرير إيران وتنظيمات "الجهاد العالمي والإسلام المتطرف" بالتخطيط لمهاجمة اسرائيليين في أنحاء العالم.

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كما حذرت شعبة مكافحة الارهاب من قيام حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بتنفيذ عمليات اختطاف لاسرائيليين في الداخل والخارج من أجل زيادة أوراق المساومة مع إسرائيل، بعد وصول اتصالات تبادل الأسرى إلى طريق مسدود.

وأشار التقرير إلى وجود تهديد من اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا بدوافع أيديولوجية معادية لليهود.

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وتابع تقرير "شعبة الإرهاب" التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي "ندعو الجمهور الإسرائيلي إلى أن يكون في حالة تأهب في البلدان ذات المستوى العالي من المخاطر... يجب اتخاذ احتياطات متزايدة وتجنب الرموز الإسرائيلية واليهودية... نكرر دعوتنا للجمهور الذي يخطط لرحلة إلى الخارج للتحقق من حالة تحذير السفر إلى الوجهات المحددة".

المصدر: معاريف