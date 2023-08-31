وفاة طفل بطريقة مأساوية في داغستان الروسية

توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في جمهورية داغستان الروسية، مختنقا بعدما علق في حبل في فناء منزله حيث كان يلعب مع أقرانه.

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وأوضحت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في الجمهورية، أن شرطة منطقة كيزليارسك تلقت بلاغا يوم الخميس، يفيد بوفاة طفل في الـ8 من العمر من سكان قرية ستيبنوي خلال لعبه في فناء منزله.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان الطفل يلعب مع أقرانه ويتدلى على حبل معلق بشجرة عنب، وخلال اللعب التف الحبل حول عنق الصبي وعجز عن الإفلات بنفسه، وأصيب بالاختناق في نهاية المطاف".

وأشارت الشرطة إلى أن "أقران الصبي هرعوا لطب المساعدة من البالغين، الذين لم يسعفهم الوقت لإنقاذه وفارق الحياة قبل وصولهم".

المصدر: نوفوستي