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الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجندي القتيل في عملية دهس على حاجز "مكابيم" (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجندي القتيل في عملية دهس على حاجز
Globallookpress
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ذكرت مراسلة RT أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل صباح الخميس بعملية الدهس عند حاجز قرب رام الله هو الرقيب مكسيم مولشينوف 20 عاما وكان قد جاء من أوكرانيا ويعيش في هرتسليا.

وقالت مراسلة RT إن الجندي مولشينوف قتل بالقرب من حاجز "مكابيم" القريب من مدينة القدس، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل الجندي و6 مصابين إضافة إلى تحييد المنفذ.

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجندي القتيل في عملية دهس على حاجز
RT
الرقيب في الجيش الإسرائيلي القتيل مكسيم مولشينوف.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تعرض 7 إسرائيليين لإصابات متفاوتة، 2 منهم بحالة خطيرة، وتم الكشف لاحقا عن مقتل جندي إسرائيلي في هجوم الدهس بعد محاولات بذلها الأطباء لإنقاذ حياته.

كما أفاد مركز "شيبا" الطبي بوفاة الإسرائيلي الذي وصل إثر تعرضه للدهس بالقرب من حاجز بيت سيرا اليوم الخميس.

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وبحسب بيان سابق "تم نقل جريح في العشرينات من عمره من الهجوم الذي وقع على حاجز مكابيم إلى مركز شيبا الطبي. وحالته خطيرة ويعاني من إصابات في الجزء العلوي من جسده. ويتلقى العلاج في غرفة الصدمات من قبل الفرق الطبية في مركز طب الطوارئ في شيبا".

هذا ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة بإجراء تقييم للوضع الأمني في "الكرياه" (مقر وزارة الأمن في تل أبيب) بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، وسط ما يصفه مراقبون بتدهور الأوضاع الأمنية وتواتر الهجمات الفلسطينية.

المصدر: i24news + RT

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