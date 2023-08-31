السفير الإيراني: الإفراج عن ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر

أعلن السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد رضا دهقاني بوده، أنه تم إطلاق سراح 3 سجناء إيرانيين في قطر مساء أمس الأربعاء، كانوا قد اعتقلوا لدخولهم المياه القطرية بالخطأ.

وأوضح دهقاني بوده قائلا: "بجهود زملائي في السفارة وبمساعدة المسؤولين القطريين، حصلنا على أمر بالإفراج عن ثلاثة من رعايانا (يوسف. ب.، عبد الرحمن. ب. وفرهاد. س.)".

وأشار إلى سبب اعتقالهم بالقول: "تم القبض عليهم لدخولهم مياه قطر بالخطأ"، مضيفا: "سيعودون إلى بلادنا خلال الأيام المقبلة، ونتفاوض من أجل إطلاق سراح سجناء آخرين".

جدير بالذكر أنه في يوم 22 أغسطس الماضي، أكد سفير إيران لدى الدوحة إطلاق سراح سجينين إيرانيين في قطر دخلا البلاد بـ"بطاقات هيا" السياحية.

المصدر: "مهر"