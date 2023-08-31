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محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم على فلسطيني بالمؤبد و26 عاما إضافية بتهمة قتل حاخام عام 2018

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محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم على فلسطيني بالمؤبد و26 عاما إضافية بتهمة قتل حاخام عام 2018
Gettyimages.ru
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أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق شاب فلسطيني، أدين بقتل حاخام إسرائيلي عام 2018، إلى جانب عدد من التهم الأخرى.

ووفقا لمراسلة RT، أدين الشاب الفلسطيني أحمد قنبع، بالتسبب بموت الحاخام رزيئيل شيفاح عام 2018.

وقضت المحكمة على الشاب قنبع بالسجن المؤبد الفعلي وبالسجن الفعلي لمدة 26 عاما أخرى، ودفع تعويضات لعائلة القتيل بمبلغ 1.5 مليون شيكل.

 

المصدر: RT

 

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