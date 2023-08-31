بايدن أنفق 100 ألف دولار لرفع حاجبيه (فيديو)

كشف أحد كبار جراحي التجميل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الرئيس جو بايدن أنفق 100 ألف دولار على عمليات للتجميل، بينها شد الوجه والحاجبين وزرع الشعر.

وقال الدكتور غاري موتيكي في فيديو عبر حسابه على "اسنتغرام: "أتوقع أن يكون بايدن أنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار اليوم على الجراحة التجميلية إذا خضع لهذه الإجراءات هنا في بيفرلي هيلز".

وفي الفيديو عرض الجراح التجميلي صورا توضيحية لكل ما تحدث عنه، وأضاف: "يبلغ عمر الرئيس بايدن الآن 82 عاما… أعتقد أنه خضع بالتأكيد لبعض الجراحة التجميلية"، موضحا أن بايدن لم يخضع بالضرورة للجراحة مؤخرا ولكنها قام بها على مر السنين.

وأشار إلى أنه "حتى قبل 30 إلى 40 عاما، كان شعر الرئيس أخف بكثير مما هو عليه الآن.. ومن ثم نرى بعض الدلائل على أنه خضع لعملية زراعة شعر.. وربما إحدى التقنيات القديمة".

ثم حول موتيكي انتباه المشاهدين إلى جبين بايدن، الذي ادعى أن له "مظهرا غير طبيعي" لخط الحاجب، وهذا يشير إلى أن الرئيس خضع لعملية "رفع الحاجب". وقال: "عند الرجال، هذه العملية يمكن أن تجعلهم يبدون أنثويين قليلا أو غريبين بعض الشيء، ونحن نرى ذلك في الرئيس بايدن".

كما تكهن بأن يكون الرئيس الأمريكي قد خضع لعملية تجميل للوجه، وهو ما استنتجه من أدلة أخرى، أبرزها أذناه الجنيتان، بالإضافة إلى بعض العلامات في الأذن والرقبة.

وذكر أن العمليات الجراحية الأخرى التي يعتقد أن بايدن خضع لها تشمل عملية رأب الجفن السفلي للقضاء على الأكياس تحت عينيه، بالإضافة إلى لمسات الحشوة والبوتوكس على مر السنين.

المصدر: "نيويورك بوست"