البابا فرانسيس ينتقد الكنيسة الأمريكية ويصفها بـ"المتخلفة"

اتهم البابا فرانسيس بعض زعماء الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية بـ"التخلف"، قائلا إنهم تخلوا عن المذاهب المسيحية لصالح الأيديولوجيات السياسية.

وقال البابا خلال اجتماع خاص مع الرهبانية اليسوعية في العاصمة البرتغالية لشبونة في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي: "إذا قمت بذلك، فإنك تفقد التقاليد الحقيقية وتلجأ إلى الأيديولوجيات للحصول على الدعم. وبعبارة أخرى، تحل الأيديولوجيات محل الإيمان".

وتم نشر نصوص ذلك الاجتماع اليوم، مما يكشف عن رأي البابا البالغ من العمر 86 عاما حول الخلاف المتزايد بين بعض الزعماء الدينيين الأمريكيين والفاتيكان حول مبادراته لتحديث الكنيسة الكاثوليكية.

ووصف البابا الكنيسة الأمريكية بأنها "متخلفة"، وقال إن لديها "موقفا رجعيا قويا ومنظما للغاية".

وحذر من أنه قد يؤدي إلى مناخ من الانغلاق الذي سيكون نقيض القيم المسيحية، مضيفا: "أريد أن أذكر هؤلاء أن التخلف لا فائدة منه، وعليهم أن يفهموا أن هناك تطورا صحيحا في فهم مسائل الإيمان والأخلاق".

المصدر: "نيويورك بوست"