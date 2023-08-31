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"ديلي تلغراف": واشنطن بصدد نشر مقاتلات F-35 في بريطانيا

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Globallookpress
مقاتلة F-35A- أرشيف
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ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن واشنطن تعتزم هذا الشتاء نشر سربين من مقاتلات F-35A القادرة على حمل ذخائر نووية بقاعدة لاكينهيث في سوفولك في إنجلترا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه تم تجهيز 54 مقاتلة من هذا النوع لنشرها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل في بريطانيا.

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وأشارت إلى أن F-35A هي طائرات جديدة وذات مدى طيران أطول وتستخدم تقنية التخفي، وهو أمر مهم للغاية للدقة في إسقاط القنابل النووية.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير عن احتمال إعادة نشر واشنطن أسلحة نووية تكتيكية في المملكة المتحدة، وأن الكونغرس الأمريكي تلقى في وقت سابق طلبا من القوات الجوية لتخصيص 50 مليون دولار لبناء مساكن لـ144 عسكريا أمريكيا في قاعدة لاكينهيث في إطار "مهمة أمنية" محتملة.

المصدر: "غازيتا" 

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