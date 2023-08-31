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إصابة 4 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في نابلس (فيديو)

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إصابة 4 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في نابلس (فيديو)
إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في نابلس
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أصيب 4 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

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وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية عمودا من الدخان يتصاعد من مكان الانفجار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وثلاثة جنود أصيبوا أثناء مرورهم بالتفجير، وتم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا.

ولاحقا، أعلن الجناح المحلي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليته عن الهجوم، وأن مقاتليه فجروا قنبلة على جانب الطريق بالقرب من القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها المدينة.

وكانت القوات الإسرائيلية بصدد تأمين اقتحام مستوطنين قبر النبي يوسف شرقي المدينة. 

وفي أعقاب التفجير قرر الجيش مواصلة الاقتحام، لكنه طلب من المستوطنين تقليص مدة تواجدهم والمغادرة بأقصى سرعة ممكنة.

المصدر: RT

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