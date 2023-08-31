"ديلي ميل": سيتم إتلاف هواتف وزير الخارجية البريطاني ووفده فور عودتهم من الصين

ذكرت "ديلي ميل" أن الأمن السيبراني البريطاني سيتلف هواتف وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق له وينزع الأقراص الصلبة من حواسيبهم المحمولة لتنظيفها، فور عودتهم من الصين.

وحسب الصحيفة، تلقى كليفرلي ومسؤولون آخرون تعليمات في الأسابيع التي سبقت الزيارة إلى الصين وطلب من أعضاء الوفد عدم أخذ هواتفهم وحواسيبهم الشخصية معهم إلى الصين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسليم كليفرلي وأعضاء وفده هواتف يستخدمونها في الصين سيتم إتلافها، ونزع الأقراص الصلبة من كمبيوتراتهم المحمولة لتنظيفها فور عودتهم من هناك.

ووصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين في زيارة رسمية يوم 30 أغسطس، في أول زيارة لوزير خارجية بريطاني للصين منذ أكثر من خمس سنوات.

ويعتبر مجلس العموم البريطاني أن الصين تشكل تهديدا لبريطانيا ومصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن سياسة الصين تجاه لندن "تكتسب طابعا عدوانيا متزايدا".

المصدر: نوفوستي