الكونغو الديمقراطية.. مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة

قتل 7 أشخاص في مدينة غوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة للمطالبة بالرحيل "الفوري" للبعثة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

وذكرت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان أن "التقرير المؤقت يظهر إصابة عدد من الأشخاص، ومقتل 7 أخرين، من بينهم شرطي رشقه المتظاهرون بالحجارة، واعتقال 158 شخصا خلال أعمال الشغب في الاحتجاجات".

وقدم الحاكم العسكري لإقليم كيفو الشمالي، كونستانت نديما، تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع الجرحى، مؤكدا أنهم "يتلقون الرعاية الصحية بالفعل في مختلف الهياكل الصحية في البلاد".

كما أضافت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أنه "في ضوء ما ورد، تطمئن السلطة الإقليمية السكان على هدوء الوضع، وتدعوهم في الوقت نفسه إلى عدم الذعر ومزاولة أعمالهم بشكل عادي".

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المصدر: موقع "politico.cd"