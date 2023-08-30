العراق.. اعتقال منتحل صفة فريق في وزارة الدفاع (صورة)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، اعتقال منتحل صفة فريق في الجيش العراقي نفذ عمليات نصب واحتيال.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية، من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة فريق في وزارة الدفاع، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (160) من قانون العقوبات".

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وأضافت أن "أجهزتها قاطعت المعلومات الاستخبارية ومتابعة تحركات المتهم ونصبت كمينا محكما وألقت القبض عليه في إحدى مناطق بغداد".

وأشارت إلى أن "المتهم نفذ العديد من عمليات النصب والاحتيال التي طالت مواطنين مقابل مبالغ مالية".

وأفاد مراسل RT في العراق، الاثنين الماضي، أن قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار أطاحت بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء. حيث قام بـ19 عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عامين لتسهيل بعض المعاملات والحصول على امتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد اتمام كل عملية.

المصدر: RT