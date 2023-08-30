أنقذتهم إسبانيا منذ أسبوع.. عودة مهاجرين غير نظاميين إلى السنغال بعد رفض موريتانيا استقبالهم

عاد حوالي 170 مهاجرا إلى السنغال يوم الأربعاء، بعد أن علقوا لنحو أسبوع على متن قارب إنقاذ إسباني.

وأكد نائب رئيس بلدية مدينة سانت لويس، لامين ندياي، أنه تم نقل 168 مهاجرا بأمان من سفينة إسبانية إلى السلطات السنغالية.

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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المهاجرين كانوا عالقين منذ يوم الخميس على متن سفينة تابعة للحرس المدني الإسباني بالقرب من موريتانيا بعد أن رفضت السلطات هناك السماح لهم بالنزول.

ورفضت السلطات الموريتانية التعليق على سبب منع المهاجرين من النزول إلى شواطئها.

وفي الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد المهاجرين المغادرين من السنغال الذين يتعين عليهم الإبحار شمالا مرورا بموريتانيا للوصول إلى جزر الكناري.

هذا، وذكر الحساب الرسمي للحرس المدني الإسباني على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، أن طاقم قارب "تاغوس ريفر" التابع للحرس المدني، أمضى أياما في البحر مع الناجين، وفي عدة مرات أطلق أعيرة نارية في الهواء لقمع محاولات الشغب.

والحرس المدني هو أحد قوتي الشرطة الوطنية في إسبانيا، وعمل لسنوات عديدة مع السلطات المحلية في موريتانيا والسنغال لمحاولة منع المهاجرين من الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، وهي أرخبيل في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

جدير بالذكر أن القانون البحري الدولي ينص على وجوب إنقاذ أي شخص يوجد في محنة في البحر ونقله إلى أقرب مكان آمن، وعدم إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد.

المصدر: أ ب