مقاضاة نجل نتنياهو بدفع تعويض أكثر من 34 ألف دولار لتشهيره بسمعة امرأة

قررت محكمة إسرائيلية، بأنه يتعين على نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دفع تعويض أكثر من 34 ألف دولار لامرأة، بعد أن نال من سمعتها بأنها على علاقة بمعارض سياسي لوالده.

وقضت المحكمة بأن "يدفع أكبر أبناء نتنياهو، يائير، أكثر من 34 ألف دولار تعويضا وستة آلاف دولار أتعابا قانونية لدانا كاسيدي".

وكانت كاسيدي قد "قاضته بتهمة التشهير في عام 2020 بعد أن ألمح على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها على علاقة رومانسية ببيني غانتس الذي كان ينافس والده على منصب رئيس الوزراء آنذاك".

ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة فإنه "خلال الانتخابات، نشر يائير نتنياهو سلسلة من التصريحات التي لا أساس لها وكانت تلمح إلى أن غانتس له علاقات خارج إطار الزواج".

وقال القاضي رونين بيليغ: "التلميح بأن الناشطة الشابة كانت لها علاقة حميمية برئيس الحزب وهو رجل متزوج أكبر منها بعقود، قد يهينها ويجعلها هدفا للكراهية والازدراء أو السخرية".

كما ذكرت المحكمة أن "يائير نشر في البداية منشورا على منصة "إكس" تضمن لقطة شاشة لحساب كاسيدي على مواقع التواصل، وكتب: هل يعرف أحدكم من هذه؟.. ثم أعاد نشر مقالا بصورة كاسيدي وغانتس يتعانقان في فعالية سياسية لحزب غانتس الوسطي أزرق وأبيض".

وكانت كاسيدي قد قالت لوسائل إعلام محلية إنها "تعرضت لسيل من التحرش الإلكتروني في أعقاب المنشورات".

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المصدر: أ ب