شقيق حارق القرآن موميكا يعلن موقفه من إساءات أخيه (فيديو)

أعلن ميكائيل موميكا شقيق المتطرف حارق القرآن الكريم، سلوان موميكا، براءته من أخيه الذي أقدم على الفعل المشين بحق المقدسات الدينية والوطنية عدة مرات وذلك في مكان إقامته بالسويد.

وقال ميكائيل في تسجيل فيديو له وقام بنشره: "بالبداية أقدم لكم نفسي، أنا شقيق سلوان!"، مضيفا: "نعتذر من جميع المسلمين والمسلمات، باعتبارهم أهلنا وناسنا".

وأضاف: "نتبرأ من سلوان موميكا، حيث أن هذا الشخص لا يُمثلنا"، مقدما اعتذاره لـ"الحكومة العراقية والعلم العراقي".

وأضاف ميكائيل، أن "سلوان لم يعد شقيقي، وفي حال رأيته سأعمل على أذيته!".

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما ولا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

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وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: وكالة "إرنا"