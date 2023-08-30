 
مباشر

وزيرة خارجية النرويج تعتذر عن أنشطة زوجها الاستثمارية في شركة تصنيع الأسلحة

أخبار العالم

وزيرة خارجية النرويج تعتذر عن أنشطة زوجها الاستثمارية في شركة تصنيع الأسلحة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyfn

اعتذرت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، عن قيام زوجها أولا فليم، من وراء ظهرها، وبشكل غير قانوني بشراء وبيع أسهم في شركة تصنيع الأسلحة مجموعة "كونغسبرغ".

وأعربت هويتفيلدت، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عن أسفها واستعدادها لتحمل المسؤولية جراء قيام زوجها أولا فليم، دون إبلاغها، بشراء وبيع أسهم في شركة الأسلحة مجموعة "كونغسبرغ"، معتبرة ما فعله خرقا للقانون باعتباره زوجا لوزيرة.

وأضافت: "يؤسفني بشدة أنني ارتكبت أخطاء تتعلق بانتهاك مبدأ الحياد"، كما أكدت أنها فشلت "في القيام بواجبها كوزيرة وذلك لعدم علمها بالأنشطة الاستثمارية المالية لزوجها".

وكشف موقع "VG" النرويجي أن "زوج وزيرة الخارجية قام بتداول الأسهم في بورصة أوسلو، بما في ذلك بشركة تصنيع الأسلحة مجموعة كونغسبرغ، خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية".

وصرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، في تعليقه على تصريحات الوزيرة أنه "لا يزال يثق في هويتفيلدت كوزيرة للخارجية".

إقرأ المزيد
النرويج تنضم إلى قافلة الدول التي ستمد أوكرانيا بـ
النرويج تنضم إلى قافلة الدول التي ستمد أوكرانيا بـ "إف-16"

المصدر: موقع "VG" + "Oops Top"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا