وزيرة خارجية النرويج تعتذر عن أنشطة زوجها الاستثمارية في شركة تصنيع الأسلحة

اعتذرت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، عن قيام زوجها أولا فليم، من وراء ظهرها، وبشكل غير قانوني بشراء وبيع أسهم في شركة تصنيع الأسلحة مجموعة "كونغسبرغ".

وأعربت هويتفيلدت، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عن أسفها واستعدادها لتحمل المسؤولية جراء قيام زوجها أولا فليم، دون إبلاغها، بشراء وبيع أسهم في شركة الأسلحة مجموعة "كونغسبرغ"، معتبرة ما فعله خرقا للقانون باعتباره زوجا لوزيرة.

وأضافت: "يؤسفني بشدة أنني ارتكبت أخطاء تتعلق بانتهاك مبدأ الحياد"، كما أكدت أنها فشلت "في القيام بواجبها كوزيرة وذلك لعدم علمها بالأنشطة الاستثمارية المالية لزوجها".

وكشف موقع "VG" النرويجي أن "زوج وزيرة الخارجية قام بتداول الأسهم في بورصة أوسلو، بما في ذلك بشركة تصنيع الأسلحة مجموعة كونغسبرغ، خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية".

وصرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، في تعليقه على تصريحات الوزيرة أنه "لا يزال يثق في هويتفيلدت كوزيرة للخارجية".

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المصدر: موقع "VG" + "Oops Top"