شركة "أمازون" تغيّر لهجتها وتلوح بفصل موظفين غير راغبين بترك "العمل عن بعد"

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي تهديدا لموظفيه العاملين عن بعد بتسريحهم، مشيرا في اجتماع إلى أن غير الراغبين بالعودة إلى المكتب قد يجدون أنفسهم خارج جداول المرتبات.

هذا وأثار تهديد جاسي جدلا بشأن تعامله مع هؤلاء الموظفين، حيث تُعد "أمازن" واحدة من العديد من الشركات الأمريكية الكبرى التي تواجه التحدي المتمثل في "موازنة مرنة" ما بعد الوباء، وإعادة معايير العمل من المكتب.

يشار إلى أنه بالعودة إلى رسائل جاسي السابقة، في عام 2022 مثلا، فقد شاهد البعض وجود تحول ملحوظ في نبرته، إذ أكد آنذاك للموظفين، في 2022، أن عودة المكتب ليست إلزامية، وفي تقرير داخلي، واجه موظفو أمازون الذين لم يمتثلوا للعودة "استقالة طوعية"، ما لم تسمح القيادة بذلك بشكل خاص.

إلى ذلك، كشف جاسي عن محادثات مع العديد من الرؤساء التنفيذيين، وفضل معظمهم العودة الفعلية إلى المكتب، وهذا يتناقض مع وجهات النظر المتحولة لبعض شخصيات الشركة.

وفي سياق متصل، أشاد مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، بفوائد العمل عن بُعد، وشدّدت شركة "زووم" بدورها سابقا على نجاح العمل عن بُعد.

وفي تحول مفاجئ، طلبت قيادة "زووم" من الموظفين العودة يومين في الأسبوع، ما يتناقض مع رغبات العديد من العمال الأمريكيين في العمل عن بُعد.

هذا وقد أشار استطلاع أجرته "بنكريت" شمل 2367 شخصا، إلى أن 89% سعوا إلى ترتيبات عمل مرنة.

وعلى الرغم من رفض الموظفين والتماس موقع من 30 ألف موظف، لا يزال جاسي ثابتا، ويثير قراره تساؤلات حول مستقبل العمل والديناميكيات المتطوّرة بين توقعات الشركة وتفضيلات الموظفين.

المصدر: وكالات