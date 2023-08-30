أردوغان: هدمنا مخابئ وأوكار الإرهابيين في سوريا والعراق وسنواصل هدمها فوق رؤوسهم

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة يوم الأربعاء، بأن أنقرة تحارب الإرهاب منذ أكثر من 40 عاما نفذت خلالها المنظمات الإرهابية هجمات كثيرة ضد تركيا.

وقال أردوغان خلال حفل تخرج فوج عسكري بجامعة الدفاع الوطني التركية، "ولكننا نقضي عليها الآن وفق استراتيجية نتّبعها".

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وأضاف: "لقد هدمنا مخابئ وأوكار الإرهابيين في الشمال السوري فوق رؤوسهم، وكذلك في شمالي العراق، وسنواصل هدمها فوق رؤوسهم وضربهم".

وذكر أن "المنطقة الآمنة" التي أقامتها تركيا في الشمال السوري هي من جهة توفر الأمن للحدود التركية وتوفر البيئة المناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "سنوفر الأمن في مناطق شمال العراق ونخلص تلك المناطق من المنظمات الإرهابية، كما فعلنا في شمال سوريا".

وأردف بالقول: "أقول بصراحة ووضوح.. هنالك ثمن سيُدفع عند استهداف أمن وطننا ومواطنينا.. هذا الثمن سيكون مساويا في القوة وفي تصميم وإصرار كاملين".

وشدد أردوغان في كلمته على أن تركيا ستدمر كل شبكات الشرور والمخربين والإرهاب، خارج حدود البلاد وداخلها.

المصدر: RT