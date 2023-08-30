وكالة: تواجد نحو 400 مدرب عسكري فرنسي في الغابون

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بتواجد حوالي 400 مدرب عسكري فرنسي في الغابون، وأن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر على أسلوب عملهم هناك.

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وقالت الوكالة: "400 مدرب عسكري أمريكي متواجدون في الغابون حيث يترأسون العملية الإقليمية للتدريب العسكري".

ونقلت عن العسكريين الفرنسيين أن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر بعد على نظام عملهم.

وأعلن الجيش الغابوني، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وحل المؤسسات الحكومية. وقال رئيس الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغوي نجيما لصحيفة "Monde" الفرنسية إن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا أقيل، لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية. ووفقا للجيش، فإن الرئيس المخلوع يخضع للإقامة الجبرية. وفيما بعد نشر صحفي محلي رسالة مصورة للرئيس المخلوع على شبكة التواصل "ْX" ("تويتر" سابقا)، قال فيها بونغو إنه متواجد حاليا في مقر إقامته ولا يفهم ما يحدث، مشيرا إلى أنه لا يعرف مكان وجود زوجته وابنه.

المصدر: نوفوستي + تاس