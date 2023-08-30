الكنيسة القبطية تحتج لدى السفارة الأوكرانية لاضطهاد مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

أعرب بطريرك الأقباط تواضروس الثاني عن "حزنه العميق لاضطهاد المطران يوناثان المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات".

جاء ذلك وفق ما أفاد به موقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، حيث تابع الموقع أن الكنيسة الأرثوذكسية أرسلت احتجاجا إلى السفارة الأوكرانية بالقاهرة بشأن اضطهاد تولتشينسكي وبراتيسلافا يوناثان، وأعلن عن ذلك بطريرك الأقباط تواضروس الثاني في رسالة إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

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وقال بطريرك الأقباط في رسالته: "لقد أرسلنا احتجاجا إلى السفارة الأوكرانية في القاهرة، لأنه لا ينبغي أن يصبح رجال الدين ضحايا للصراعات السياسية".

وأعرب الزعيم الروحي عن "حزنه العميق لاضطهاد المطران يوناثان المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات". كذلك تحدث بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية رئيس الأساقفة أنسطاسيوس أسقف تيرانا وعموم ألبانيا.

وقد حكم على مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يوناثان في 7 أغسطس الجاري بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما تمت إدانته بموجب أربع مواد من القانون الجنائي الأوكراني: بسبب أفعال تهدف إلى تغيير النظام الدستوري أو الإطاحة به بالقوة، والتعدي على السلامة الإقليمية وحرمة أوكرانيا، وانتهاك المساواة بين المواطنين اعتمادا على العرق أو القومية أو الانتماء الجغرافي، وكذلك تبرير الاعتراف بالإنكار القانوني للعدوان المسلح ضد أوكرانيا.

في 9 أغسطس، خاطب البطريرك كيريل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المنظمات الدولية برسائل تحدث فيها عن اضطهاد يوناثان، مشيرا إلى أن الأسقف المسن والمصاب بمرض خطير، والمؤلف الموسيقي الكنسي المعروف على نطاق واسع في العالم الأرثوذكسي قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة ممتلكاته "بتهم سخيفة".

المصدر: RT