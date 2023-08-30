إثر الانقلاب.. اعتقال سكرتير السيدة الأولى في الغابون

قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن جيش الغابون اعتقل كوريا جنوبيا يعمل سكرتيرا للسيدة الأولى هناك.

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وأوضح المصدر لوكالة "يونهاب" أن هناك 3 كوريين جنوبيين آخرين يعملون كحراس أمن رئاسي، ما زالوا في نزلهم داخل جهاز الأمن. ولا توجد تفاصيل أخرى.

ويوجد حاليا ما مجموعه 44 مواطنا كوريا جنوبيا في الغابون، بما في ذلك 33 مقيما. وقالت السفارة الكورية الجنوبية في الغابون إن 11 آخرين يعملون كمسؤولين بالسفارة وأفراد أسرهم.

وباستثناء السكرتير، قال المصدر إن جميع الكوريين الآخرين سالمون.

وأعلن عسكريون غابونيون اليوم الأربعاء، "إنهاء النظام القائم" في البلاد بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم السبت، التي فاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، فور إعلان فوز الرئيس رسميا في الانتخابات بحصوله على 64.27 % من الأصوات، حيث ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.

وأعلن أحد العسكريين، وهو كولونيل في الجيش، في بيان بث عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وأوضح "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".

المصدر: يونهاب+ أ ف ب