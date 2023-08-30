تحدث عن علاقته ببوتين.. بث "ماكرون الافتراضي" يحدد أسوأ عبارة ويتوقف

أوقفت خدمة البث المباشر "تويتش"، البث عن النسخة الافتراضية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أجابت لأيام عدة على أسئلة مشاهدي قناة Defend Intelligence.

ويأتي وقف البث بعد أن طلب أحد المستخدمين من الرئيس الافتراضي تسمية "أهم 3 أسماء من أسوأ أسماء القرى الفرنسية"، وكانت إحدى الإجابات La-Mort-aux-Juifs - باللغة الفرنسية التي تتوافق مع عبارة "الموت لليهود".

وبسبب اسم هذه القرية التي أعيد تسميتها في عام 2015، تم توقيف البث بعد أن تم تحديد العبارة على الفور على أنها إهانة عنصرية.

وقد اتصل منشئ البث أنيس عياري، بالفعل بالمنصة للطعن في حجب قناته.

C’est dingue. On vient de passer les 1000 viewers sans raid sur Twitch et plus de 1 Million de messages sur le chat en moins de 24h pour la version #IA automatique de Macron.



Merci beaucoup pour cet engouement 🙏. pic.twitter.com/6zNUABkMwB — Anis Ayari | Defend Intelligence (@DFintelligence) August 26, 2023

يذكر أنه تم إطلاق البث في 25 أغسطس، ويتلقى الرئيس الافتراضي أكثر من مليون سؤال يوميا. تم تسجيل ما يقرب من 100 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من البث. أجاب ماكرون الافتراضي على الأسئلة بطريقة مرحة وغير رسمية، وتحدث عن مواضيع تتراوح بين بطء الإنترنت وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: bfmtv