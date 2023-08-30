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تحدث عن علاقته ببوتين.. بث "ماكرون الافتراضي" يحدد أسوأ عبارة ويتوقف

أخبار العالم

تحدث عن علاقته ببوتين.. بث
AP
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أوقفت خدمة البث المباشر "تويتش"، البث عن النسخة الافتراضية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أجابت لأيام عدة على أسئلة مشاهدي قناة Defend Intelligence.

ويأتي وقف البث بعد أن طلب أحد المستخدمين من الرئيس الافتراضي تسمية "أهم 3 أسماء من أسوأ أسماء القرى الفرنسية"، وكانت إحدى الإجابات La-Mort-aux-Juifs - باللغة الفرنسية التي تتوافق مع عبارة "الموت لليهود".

وبسبب اسم هذه القرية التي أعيد تسميتها في عام 2015، تم توقيف البث بعد أن تم تحديد العبارة على الفور على أنها إهانة عنصرية.

وقد اتصل منشئ البث أنيس عياري، بالفعل بالمنصة للطعن في حجب قناته.

يذكر أنه تم إطلاق البث في 25 أغسطس، ويتلقى الرئيس الافتراضي أكثر من مليون سؤال يوميا. تم تسجيل ما يقرب من 100 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من البث. أجاب ماكرون الافتراضي على الأسئلة بطريقة مرحة وغير رسمية، وتحدث عن مواضيع تتراوح بين بطء الإنترنت وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: bfmtv

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