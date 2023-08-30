بوتين يهنئ سكان مقاطعة روستوف بالذكرى الـ80 لتحرير المنطقة من الغزاة النازيين

أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ سكان مقاطعته بالذكرى الـ80 لتحريرهم من الغزاة النازيين.

وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل الرئيس بوتين ونشرها غولوبيف في صحفته على "تلغرام" أن مقاطعة روستوف لعبت خلال قرون طويلة دورا هاما في تنمية البلاد وتعزيز الدولة الروسية وأن الصفحات البطولية الخاصة من تاريخها مرتبطة بالحرب الوطنية العظمى، حيث قاتل ممثلو الجنسيات المختلفة جنبا إلى جنب.

وأضاف بوتين: "سنكرم إلى الأبد المآثر والتضحية بالنفس لجميع أولئك الذين جعلوا النصر العظيم أقرب فى أرض (نهر) الدون. وفي هذا اليوم المهيب، أحر كلمات التقدير والاحترام موجهة إلى قدامى المحاربين. وبنفس القدر من الجدارة يقوم سكان المقاطعة بواجبهم اليوم في إطار العملية العسكرية الخاصة. ويضاعفون تقاليد الوطنية والتضامن التي ورثها لنا أجدادنا".

وجرت أعنف المعارك في أراضي مقاطعة روستوف في الفترة ما بين أكتوبر 1941 وأغسطس 1943. ويعد 30 أغسطس يوم تحرير المقاطعة من الغزاة النازيين.

المصدر: نوفوستي