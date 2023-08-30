بعد تنديد الصين.. كيشيدا يتناول السمك في فوكوشيما (فيديو)

تناول رئيس وزراء اليابان خلال اجتماع مع مسؤولين في فوكوشيما، مأكولات بحرية تم "اصطيادها في مياه المحطة" عقب إعلان الحكومة بدء تصريف المياه المعالجة من المحطة النووية بالبحر.

وقال ممثل الإدارة اليابانية: "لقد تناول رئيس الوزراء الياباني كيشيدا وعدد من الوزراء، مأكولات بحرية تم اصطيادها قبالة ساحل فوكوشيما".

وظهر كيشيدا وعدد من الوزراء في مقطع فيديو مصور وهم يتناولون مأكولات بحرية قالوا إنها اصطيدت من مياه المحطة.

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وبدأت اليابان في الـ24 من أغسطس الحالي، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

وكانت الصين قد نددت ببدء تصريف مياه فوكوشيما معتبرة أنه عمل "أناني وغير مسؤول"، وأرسلت كل من بكين وموسكو لليابان طلبات لتوضيح الوضع المتعلق بالمياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما الكهروذرية المنكوبة. فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ارتياح بلاده "إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: RT