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انفجارات في مناطق متعددة بأوكرانيا وعمدة كييف يعلن عن سقوط ضحايا

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انفجارات في مناطق متعددة بأوكرانيا وعمدة كييف يعلن عن سقوط ضحايا
AP
أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعة كييف. وكتبت "أنباء عن وقوع انفجارات في كييف ومقاطعة كييف".

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سماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين
سماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين

وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو الانفجارات، وقال إنها أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح، إضافة إلى اندلاع حريق في منطقتين بالمدينة. 

وكتب في صفحته على "تلغرام": "تقوم فرق الإنقاذ بإطفاء حريق في منطقة دارنيتسكي... ومنطقة شيفتشينكو، حيث اندلع حريق بمبنى إداري. نتيجة للهجوم الصاروخي... لقي شخصان مصرعهما، كما أصيب اثنان بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى".

في غضون ذلك أبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية في صفحتها على "تلغرام" عن تشغيل نظام الدفاع الجوي في المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، كذلك بانفجارات في مدينتي أوديسا وكريفوي روغ ومقاطعة تشيركاسك. وكان الإنذار جوي قد أعلن في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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