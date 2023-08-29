النقل السورية تعلن استنئاف عمل مطار حلب الدولي بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل السورية استئناف عمل مطار حلب الدولي، اعتبارا من اليوم الساعة 12 ليلا، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة إنه "يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس".

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".

وذكر تقرير لموقع "معاريف" أن الهجوم الأخير المنسوب لإسرائيل الليلة الماضية واستهدف مطار حلب وتسبب بأضرار بالغة فيه وأدى إلى خروج المطار من الخدمة كان كبيرا بأهداف استراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة الهجمات الأخيرة توجه رسالة إلى ايران رغم تأثير الأزمة الداخلية في إسرائيل وإسقاطاتها على الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية على وجه الخصوص، "يوصي" كبار القادة في إسرائيل بأن إيران ستفسر صورة الوضع بمضاعفة حرية نشاطها في سوريا من خلال تقدير خاطئ بأن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه أن يقلل من نشاطاته الجوية.

المصدر: سانا