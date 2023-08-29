تبليسي.. الأمطار الغزيرة تغمر شوارع المدينة وسقوط الأشجار يشل حركة المرور (فيديو)

غمرت الأمطار الغزيرة شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، كما أسفر تساقط الأشجار وجرفها عن وقف حركة المرور.

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ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، أثرت الفيضانات على جميع الطرق في تبليسي بما فيها الطرق المركزية والشوارع الضيقة، حيث استمر هطول الأمطار لعدة ساعات، وفي بعض مناطق المدينة، تضررت خطوط الكهرباء.

وأصدر المكتب الإعلامي لعمدة مدينة تبليسي بيانا خاصا، يوصي سكان العاصمة الجورجية بالبقاء في منازلهم.

وذكر بيان مكتب العمدة، أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية تسببت بالعديد من المشاكل في العاصمة، حيث غمرت المياه الشوارع والأنفاق، واقتلعت الأشجار، وتضررت خطوط الكهرباء.

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وتم إخطار جميع الإدارات ذات الصلة في مجلس بلدية تبليسي، إلى جانب خدمة إدارة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية، وجاء في البيان: "بعد التعبئة الكاملة، بدأ العمل لإزالة مخلفات الكارثة، ونحث السكان على الامتناع عن النزول إلى الشوارع، وإذا لزم الأمر، الاتصال بالخط الساخن لمكتب رئيس البلدية".

المصدر: نوفوستي