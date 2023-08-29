 
مباشر

المفوضية الأوروبية: سنجد مبررا قانونيا يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: سنجد مبررا قانونيا يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy6p

ذكرت المفوضة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتقديم مبرر قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: ستبقى أصول روسيا في 4 دول أوروبية مجمدة حتى تعويض ما لحق بأوكرانيا من أضرار
البيت الأبيض: ستبقى أصول روسيا في 4 دول أوروبية مجمدة حتى تعويض ما لحق بأوكرانيا من أضرار

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، إن المفوضية على استعداد لتقديم هذا المبرر القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا له، تعمل المفوضية الأوروبية على هذه القضية بالشراكة مع الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بغية إيجاد طرق متنوعة لحلها.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مكثفة مع شركائها في مجموعة السبع الكبار، بهدف "ضمان وجود تنسيق دولي متفق عليه بهذا الصدد".

إقرأ المزيد
فرنسا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها عن مليار يورو
فرنسا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها عن مليار يورو

ولم يحدد المتحدث الموعد الدقيق لتقديم هذا الاقتراح القانوني الذي يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن قادة الدول الأوروبية هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير نهاية شهر يونيو الماضي.

 

المصدر: انترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا