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ضابط مخابرات أمريكي يكشف تفاصيل عن القضاء على لواء أوكراني كامل بضربات "الشمس الحارقة" الروسية

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ضابط مخابرات أمريكي يكشف تفاصيل عن القضاء على لواء أوكراني كامل بضربات
Sputnik
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أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن اللواء 47 الأوكراني لم يعد له وجود فعلي بعد ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة".

وقال الضابط: "من المرجح أن اللواء 47 للقوات الأوكرانية لم يعد له وجود، بعد توجيه ضربات قوية على مجموعاته الليلة الماضية، مما تسبب بخسائر فادحة".

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وأشار إلى أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية باستخدام منظومات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة".

وعبر عن تأكيده بأن كييف لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف قواتها.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي

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